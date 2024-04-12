Никита Зуйков - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Зуйков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Никита
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Зуйков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 72'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|10'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -72'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10'
|19.07.2024
|87' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|12.07.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|69' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|35' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.06.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|29.03.2024
|64' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)