Никита Завьялов - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Завьялов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Завьялов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)