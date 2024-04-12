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    Ахмед Давлитгереев - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Ахмед
    Отчество Лом-Алиевич
    Фамилия Давлитгереев
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 2005 (19 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 13 0 2 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2024 1' -89' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    89'
    05.07.2024 1' -90' Факел (мол) (Воронеж) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.06.2024 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    57' 80'
    21.06.2024 1' -62' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    22'
    17.05.2024 1' -25' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.05.2024 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    27'
    03.05.2024 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Чертаново (мол) (Москва)
    26.04.2024 56' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    19.04.2024 79' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2024 33' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    71'
    05.04.2024 83' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Факел (мол) (Воронеж)
    29.03.2024 77' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.03.2024 1' -65' Ахмат (мол) (Грозный) 1:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    08.03.2024 62' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
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