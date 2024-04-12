Ахмед Давлитгереев - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Лом-Алиевич
|Фамилия
|Давлитгереев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Лом-Алиевич
|Фамилия
|Давлитгереев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|13
|0
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|1' -89'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|89'
|05.07.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.06.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|57' 80'
|21.06.2024
|1' -62'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22'
|17.05.2024
|1' -25'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27'
|03.05.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|56' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|79' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|33' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|71'
|05.04.2024
|83' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|77' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -65'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|62' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)