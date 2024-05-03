Энри Мукба - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Энри
|Отчество
|Раульевич
|Фамилия
|Мукба
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гудаута
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Энри
|Отчество
|Раульевич
|Фамилия
|Мукба
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гудаута
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|03.05.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)