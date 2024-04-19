Даниил Черкасов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Черкасов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Черкасов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|12
|2
|4
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29'
|19.07.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|12.07.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|1' -76'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|21.06.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|30' 62'
|17.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|87'
|03.05.2024
|1' -77'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|8' 64' 71'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|67'
|19.04.2024
|1' -74'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|3'
|12.04.2024
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -84'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)