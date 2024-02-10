Jacopo Tarantino - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Jacopo Tarantino
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jacopo Tarantino
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|05.05.2024
|1' -58'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.05.2024
|59' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|27.04.2024
|72' -90'
|Тернана (Терни)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Модена (Модена)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)