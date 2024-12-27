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Пари НН
Максим Галочкин
Новости
Максим Галочкин - новости
Пари НН
22 июля 2005 (19 лет), Арзамас
#41 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Новости
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
1
РФС дисквалифицировал 5 игроков молодежки «Пари НН» за договорняки
2024.12.27 15:30
8
Главные новости
Черданцев назвал проблему «Динамо»
11:50
1
Абаскаль отреагировал на игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»
11:17
1
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
10:48
1
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
10:23
5
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»
09:56
1
Бубнов назвал ошибку Семака
09:47
10
Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ
09:11
5
Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»
09:01
5
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
6
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