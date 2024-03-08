Максим Галочкин - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Галочкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Арзамас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Галочкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Арзамас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|15.03.2024
|1' -17'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|17'
|08.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)