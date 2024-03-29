Степан Голубев - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Степан
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голубев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пуэрто-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 2007 (17 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Степан
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голубев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пуэрто-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 2007 (17 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|03.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|5'
|12.04.2024
|1' -46'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -79'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)