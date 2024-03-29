Артем Кузин - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 2005 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 2005 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|76'
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|79'
|29.03.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|69'