Никита Бабакин - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Бабакин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Никита
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Бабакин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|19.07.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|75' 47'
|12.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|21.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23' 19'
|05.04.2024
|1' -68'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18'
|08.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)