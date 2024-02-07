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    Илья Зубенко - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Артемович
    Фамилия Зубенко
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Родной город Сальск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 2006 (17 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 72' - 90' Спартак 0:3 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2024 72' -90' Спартак (Москва) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    Россия
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