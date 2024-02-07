Илья Зубенко - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Зубенко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сальск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Илья
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Зубенко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сальск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|72' -90'
|Спартак (Москва)
|0:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)