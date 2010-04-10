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    Дмитрий Владов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Владов
    Команда Николаев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2010 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Черноморец (Одесса)
    18.04.2010 1' -50' Черноморец (Одесса) 1:1 Металлург (Донецк)
    15.04.2010 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    10.04.2010 69' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Ворскла (Полтава)
    76'
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