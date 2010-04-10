Дмитрий Владов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Владов
|Команда
|Николаев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|72
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Владов
|Команда
|Николаев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2010
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|18.04.2010
|1' -50'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|15.04.2010
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.04.2010
|69' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|76'