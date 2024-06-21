Сергей Конаков - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Конаков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Конаков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2024
|1' -87'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -70'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)