Павел Сатучин - статистика
#62 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Сатучин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Павел
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Сатучин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|15
|5
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.06.2024
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|54'
|21.06.2024
|1' -76'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.05.2024
|1' -81'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|42' 44'
|10.05.2024
|1' -87'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|03.05.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|1' -81'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|64'
|19.04.2024
|1' -72'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|45'
|12.04.2024
|1' -76'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|57'
|05.04.2024
|1' -68'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|5'
|29.03.2024
|1' -79'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -61'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|31' 33'
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)