Carlos Garcés - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Carlos Garcés
|Команда
|Сьенсиано
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Carlos Garcés
|Команда
|Сьенсиано
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Сьенсиано
|1:0
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 7 тур
|66'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Карлос Маннуччи
|1:2
|Сьенсиано
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Сьенсиано
|0:0
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 5 тур
|69'
|30.07.2024
|1' - 90'
|Спорт Бойз
|2:0
|Сьенсиано
|Перу. Лига 1, 4 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Спортинг Кристал
|5:1
|Сьенсиано
|Перу. Лига 1, 3 тур
|45'
|22.07.2024
|1' - 90'
|Сьенсиано
|0:1
|АДТ
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч