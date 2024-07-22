Luis Pérez - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Luis Pérez
|Команда
|АДТ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Luis Pérez
|Команда
|АДТ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|АДТ
|1:1
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 7 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Альянса
|0:0
|АДТ
|Перу. Лига 1, 6 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|АДТ
|1:2
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 5 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Карлос Маннуччи
|3:2
|АДТ
|Перу. Лига 1, 4 тур
|10'
|27.07.2024
|1' - 90'
|АДТ
|2:1
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 3 тур
|22.07.2024
|1' - 90'
|Сьенсиано
|0:1
|АДТ
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч