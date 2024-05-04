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    Никита Сатаров - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Сатаров
    Команда Торпедо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 2004 (19 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2024 1' -90' Тверь (Тверь) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    25.06.2024 74' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    19.06.2024 1' -64' Торпедо Вл (Владимир) 1:2 Чертаново (Москва)
    13.06.2024 46' -90' Динамо Вг (Вологда) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    07.06.2024 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:4 Динамо-2 (Москва)
    18'
    01.06.2024 76' -90' Леон Сатурн (Раменское) 0:1 Торпедо Вл (Владимир)
    26.05.2024 86' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:1 Иркутск (Иркутск)
    90'
    19.05.2024 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:1 Торпедо Вл (Владимир)
    12.05.2024 78' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    04.05.2024 88' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    28.04.2024 85' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:2 Родина-М (Москва)
    20.04.2024 90' -90' Луки-Энергия (Великие Луки) 0:2 Торпедо Вл (Владимир)
    14.04.2024 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:4 Балтика-БФУ (Калининград)
    06.04.2024 78' -101' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:5 Торпедо Вл (Владимир)
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