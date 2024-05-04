Никита Сатаров - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сатаров
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сатаров
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.06.2024
|74' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.06.2024
|1' -64'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|13.06.2024
|46' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.06.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|18'
|01.06.2024
|76' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|26.05.2024
|86' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:1
|Иркутск (Иркутск)
|90'
|19.05.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|12.05.2024
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|04.05.2024
|88' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|28.04.2024
|85' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|20.04.2024
|90' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|06.04.2024
|78' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)