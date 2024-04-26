Леонид Кузнецов - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Муром
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Муром
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 62'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|14' 57'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|16
|0
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -62'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|14' 57'
|19.07.2024
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|49'
|12.07.2024
|52' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -73'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|44' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -58'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|1' -64'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|1' -65'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21'
|12.04.2024
|1' -64'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -80'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|1' -80'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|90'