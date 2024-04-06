Павел Карепин - статистика
#78 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Карепин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Давыдово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Павел
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Карепин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Давыдово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|12.05.2024
|90' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:1
|Тверь (Тверь)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|06.04.2024
|73' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)