Никола Вукчевич - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Вукчевич
|Команда
|Ловчен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Вукчевич
|Команда
|Ловчен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2019
|1' -90'
|Чехия
|3:0
|Черногория
|25.03.2019
|1' -90'
|Черногория
|1:5
|Англия
|22.03.2019
|1' -90'
|Болгария
|1:1
|Черногория