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    Никола Вукчевич - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Никола
    Фамилия Вукчевич
    Команда Ловчен
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 марта 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2019 1' -90' Чехия 3:0 Черногория
    25.03.2019 1' -90' Черногория 1:5 Англия
    22.03.2019 1' -90' Болгария 1:1 Черногория
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