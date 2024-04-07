Максим Исаев - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Максим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2024
|1' -65'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Иркутск (Иркутск)
|26.05.2024
|58' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|19.05.2024
|62' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|12.05.2024
|53' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|28.04.2024
|68' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|21.04.2024
|1' -75'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|13.04.2024
|1' -71'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|07.04.2024
|46' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)