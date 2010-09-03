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    Йон Кнудсен - статистика

    Вратарь
    Имя Йон
    Фамилия Кнудсен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 ноября 1974 (48 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвегия 3 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2010 1' -90' Кипр 1:2 Норвегия
    07.09.2010 1' -90' Норвегия 1:0 Португалия
    03.09.2010 1' -90' Исландия 1:2 Норвегия
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