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Расписание матчей
Евро-2024
Кипр - Норвегия
Кипр - Норвегия: обзор матча 08 октября 2010
Кипр
08.10.2010, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 3 тур
1 : 2
Завершен
Норвегия
58'
Я. Оккас
2'
Й. Риисе
42'
Д. Карью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Норвегия
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Э. Хараламбус
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Карью
Замена
Д. Христофи
️️️️
Г. Меркис
Замена
Э. Рууд
️️️️
Э. Хусеклепп
Желтая карточка
М. Сациас
Замена
П. Моен
️️️️
Б. Хельге Риисе
Желтая карточка
Д. Карью
ГОЛ! 1:2!
Я. Оккас
Замена
М. Сациас
️️️️
К. Хараламбидис
ГОЛ! 0:2!
Д. Карью
13'
Желтая карточка
Й. Риисе
Желтая карточка
С. Пурсайтидис
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Риисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
0
Яннис Оккас
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Норвегия
1
Йон Кнудсен
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
10
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Кипр
0
Мариос Элиа
ЛЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
0
Петтер-Вааган Моен
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
3-4-1-2
1
Георгаллидес
0
Хараламбус
4
Меркис
0
Пурсайтидис
0
Алонефтис
11
Авраам
0
Добрашинович
10
Хараламбидис
13
Макридис
0
Оккас
0
Константину
4-4-2
1
Кнудсен
2
Хогли
3
Велер
5
Хангеланд
6
Риисе
16
Риисе
0
Гриндхейм
9
Хаугер
0
Педерсен
10
Карью
0
Хусеклепп
10
Хараламбидис
0
Сациас
0
Сациас
10
Хараламбидис
0
Хараламбус
7
Эфрем
7
Эфрем
0
Хараламбус
4
Меркис
9
Христофи
9
Христофи
4
Меркис
16
Риисе
0
Моен
0
Моен
16
Риисе
0
Хусеклепп
14
Рууд
14
Рууд
0
Хусеклепп
10
Карью
9
Абделлауе
9
Абделлауе
10
Карью
Остались в запасе
Кипр
Норвегия
0
Мариос Элиа
ЛЗ
23
Мариос Николау
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
0
Мариос Элиа
ЛЗ
23
Мариос Николау
ЦП
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Кипр - Норвегия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
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Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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