Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Германия. Бундеслига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Кубок 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Кубок УЕФА 2008/2009