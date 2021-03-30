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Руне Ярстейн
Статистика
Руне Ярстейн - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1984 (41), Порсгрунн
#22 | Вратарь
190 см | 82 кг
Норвегия
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Германия. Кубок 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвегия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0 : 1
30.03.2021
Норвегия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0 : 3
27.03.2021
Турция
1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0 : 3
24.03.2021
Норвегия
1' - 90'
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