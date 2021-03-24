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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Норвегия
Гибралтар - Норвегия: обзор матча 24 марта 2021
Гибралтар
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
0 : 3
Завершен
Норвегия
43'
А. Серлот
45'
К. Торстведт
57'
Й. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Норвегия
Желтая карточка
Э. Барнетт
79'
Замена
Д. Валарино
️️️️
Л. Кашаро
78'
Желтая карточка
А. Муэли
76'
Замена
Э. Барнетт
️️️️
Л. Эннсли
72'
Желтая карточка
Л. Эннсли
68'
62'
Замена
М. Линнес
️️️️
Й. Свенссон
62'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Ф. Мидтсьё
62'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Холанд
61'
Желтая карточка
Й. Свенссон
57'
ГОЛ! 0:3!
Й. Свенссон
46'
Замена
П. Берг
️️️️
М. Эдегор
46'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Эльюнусси
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Торстведт
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
18
Энтони Мулдс
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
9
Рис Стач
ЦФ
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-3-2
23
Коулинг
17
Оливейро
6
Чиполина
4
Сержант
21
Муэли
2
Вайзмэн
12
Эннсли
8
Ронан
10
Уолкер
10
Де Барр
7
Кашаро
3-2-3-2
1
Ярстейн
6
Лоде
4
Страндберг
17
Мелинг
16
Свенссон
8
Мидтсьё
18
Торстведт
10
Эдегор
11
Эльюнусси
9
Холанд
7
Серлот
7
Кашаро
3
Валарино
3
Валарино
7
Кашаро
12
Эннсли
22
Барнетт
22
Барнетт
12
Эннсли
8
Мидтсьё
14
Нгуэн
14
Нгуэн
8
Мидтсьё
9
Холанд
7
Кинг
7
Кинг
9
Холанд
16
Свенссон
17
Линнес
17
Линнес
16
Свенссон
10
Эдегор
6
Берг
6
Берг
10
Эдегор
11
Эльюнусси
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Эльюнусси
Остались в запасе
Гибралтар
Норвегия
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
9
Рис Стач
ЦФ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Энтони Мулдс
ЛЗ
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
9
Рис Стач
ЦФ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Энтони Мулдс
ЛЗ
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
Остались в запасе
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Гибралтар - Норвегия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Дуйе Струкан
(Сплит)
Стадион:
Виктория Стэдиум
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