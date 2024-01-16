Захеле Лепаса - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Захеле
|Фамилия
|Лепаса
|Команда
|Орландо Пайретс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соуэто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Захеле
|Фамилия
|Лепаса
|Команда
|Орландо Пайретс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соуэто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЮАР
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|89' -90'
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|75' -117'
|Нигерия
|1:1
(4:2)п
|ЮАР
|03.02.2024
|103' -121'
|Кабо-Верде
|0:0
(1:2)п
|ЮАР
|202'
|30.01.2024
|72' -90'
|Марокко
|0:2
|ЮАР
|24.01.2024
|84' -90'
|ЮАР
|0:0
|Тунис
|21.01.2024
|80' -90'
|ЮАР
|4:0
|Намибия
|16.01.2024
|73' -90'
|Мали
|2:0
|ЮАР