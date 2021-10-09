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    Араз Абдуллаев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Араз
    Фамилия Абдуллаев
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2021 Был в запасе Азербайджан 1:3 Люксембург
    12.10.2021 1' -73' Сербия 3:1 Азербайджан
    09.10.2021 63' -90' Азербайджан 0:3 Ирландия
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