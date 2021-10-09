Араз Абдуллаев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Араз
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Араз
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2021
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:3
|Люксембург
|12.10.2021
|1' -73'
|Сербия
|3:1
|Азербайджан
|09.10.2021
|63' -90'
|Азербайджан
|0:3
|Ирландия