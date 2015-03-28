Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010