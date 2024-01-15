Амир Аль-Аммари - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Аль-Аммари
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йончепинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Аль-Аммари
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йончепинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|60' - 90'
|Ягеллония
|2:4
|Краковия
|Польша. Экстракласа, 5 тур
|10.08.2024
|64' - 90'
|Корона
|0:2
|Краковия
|Польша. Экстракласа, 4 тур
|05.08.2024
|75' - 90'
|Краковия
|1:3
|Видзев
|Польша. Экстракласа, 3 тур
|29.07.2024
|1' - 68'
|Ракув
|0:1
|Краковия
|Польша. Экстракласа, 2 тур
|48' 43'
|21.07.2024
|46' - 90'
|Краковия
|1:1
|Пяст
|Польша. Экстракласа, 1 тур
|90'