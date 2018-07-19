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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бельцы - Гурник
Бельцы - Гурник: обзор матча 19 июля 2018
Бельцы
19.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Гурник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бельцы - Гурник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Бельцы
1 : 0
26.04.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Гурник
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 10 тур
Ягеллония
1 : 3
10.10.2026
Гурник
Информация о матче
Стадион:
Гурник
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