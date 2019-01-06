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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уокинг - Уотфорд
Уокинг - Уотфорд: обзор матча 06 января 2019
Уокинг
06.01.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Уотфорд
13'
У. Хьюз
74'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уокинг - Уотфорд
74'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дини
Пас отдал
К. Сема
14'
Желтая карточка
И. Саксесс
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Хьюз
Пас отдал
А. Масина
Начало матча
Статистика матча Уокинг - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уокинг
Англия. Национальная лига, 19 тур
Уокинг
- : -
24.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 18 тур
Галифакс
5 : 0
21.11.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Тамуорт
0 : 1
31.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уокинг
0 : 1
10.10.2026
Хэрроджейт
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
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