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Товарищеские матчи. Клубы
Универсидад Католика - Валенсия
Универсидад Католика - Валенсия: обзор матча 30 июля 2014
Универсидад Католика
30.07.2014, среда, 04:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Универсидад Католика - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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01.11.2026
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Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
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25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 23 тур
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13.09.2026
Универсидад Католика
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Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
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Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
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