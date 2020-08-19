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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волна - Волга
Волна - Волга: обзор матча 19 августа 2020
Волна
19.08.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 0
Завершен
Волга
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Матчи команд
Волна
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Шумбрат
1 : 2
24.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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