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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Украина
Уэльс - Украина: обзор матча 05 июня 2022
Уэльс
05.06.2022, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 0
Завершен
Украина
34'
А. Ярмоленко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Украина
90'
+5
Желтая карточка
М. Мудрик
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Н. Уильямс
90'
+3
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Г. Бэйл
83'
77'
Замена
М. Мудрик
️️️️
В. Цыганков
77'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Джеймс
71'
70'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Т. Степаненко
70'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Р. Малиновский
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Г. Бэйл
34'
32'
Желтая карточка
В. Миколенко
Желтая карточка
Д. Джеймс
3'
Желтая карточка
Д. Аллен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хеннесси
14
Робертс
5
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
10
Рэмзи
7
Аллен
20
Джеймс
11
Бэйл
13
Мур
3-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
21
Караваев
6
Степаненко
17
Зинченко
15
Цыганков
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
3
Уильямс
16
Норрингтон-Дэвис
16
Норрингтон-Дэвис
3
Уильямс
20
Джеймс
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Джеймс
11
Бэйл
8
Уилсон
8
Уилсон
11
Бэйл
6
Степаненко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Малиновский
15
Цыганков
7
Мудрик
7
Мудрик
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Уэльс
Украина
17
Рабби Матондо
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
17
Рабби Матондо
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Уэльс - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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