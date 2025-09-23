Введите ваш ник на сайте
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс
Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Уиган Атлетик
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Уиком Уондерерс
Матч
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Уиком Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
18 марта, 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая 2024, 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля 2024, 10:46
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января 2024, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января 2024, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
2 ноября 2020, 09:21
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
18 марта, 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая 2024, 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля 2024, 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.09.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
13.09.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
2 : 2
06.09.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
06.09.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
30.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.09.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
2 : 2
06.09.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
30.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уиган Атлетик
1 : 0
26.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 5 тур
Ротерхэм
2 : 2
23.08.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
13.09.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
06.09.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Стивенидж
1 : 0
30.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бромли
1 : 1
26.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
23.08.2025
Рединг
