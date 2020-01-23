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Расписание матчей
Англия. Кубок
Транмер - Уотфорд
Транмер - Уотфорд: обзор матча 23 января 2020
Транмер
23.01.2020, четверг, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Уотфорд
68'
К. Хиндс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Транмер - Уотфорд
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиндс
Начало матча
Статистика матча Транмер - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
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21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
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