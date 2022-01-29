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Расписание матчей
Франция. Кубок
Тулуза - Версаль
Тулуза - Версаль: обзор матча 29 января 2022
Тулуза
29.01.2022, суббота, 18:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Версаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Версаль
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
85'
Замена
️️️️
Д. Генро
83'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Н. Скитта
65'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Ратао
46'
Начало матча
Статистика матча Тулуза - Версаль
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
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