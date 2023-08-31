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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виктория - Тобол
Виктория - Тобол: обзор матча 31 августа 2023
Виктория
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Тобол
32'
Т. Хоры
90+3'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Тобол
ГОЛ! 2:0!
И. Траоре
90'
+3
86'
Желтая карточка
И. Иванович
Желтая карточка
Я. Климент
86'
85'
Желтая карточка
Б. Галым
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
77'
68'
Замена
Б. Галым
️️️️
С. Мужиков
61'
Замена
И. Иванович
️️️️
М. Вукадинович
61'
Замена
М. Мркаич
️️️️
С. Дебле
61'
Замена
И. Чесноков
️️️️
С. Жарынбетов
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шулц
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Р. Гранац
32'
3'
Желтая карточка
Б. Каиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
40
Сампсон Дуэ
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
2-3-2-3
36
Станек
2
Гейда
2
Гранац
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
10
Шулц
20
Каду
25
Хоры
17
Дуросинми
40
Дуэ
4-1-5
32
Коновалов
5
Каиров
30
Младович
5
Габараев
4
Рогач
29
Жарынбетов
8
Дебле
7
Мужиков
80
Илич
28
Шахов
5
Вукадинович
10
Шулц
12
Траоре
12
Траоре
10
Шулц
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
7
Мужиков
10
Галым
10
Галым
7
Мужиков
29
Жарынбетов
17
Чесноков
17
Чесноков
29
Жарынбетов
5
Вукадинович
11
Иванович
11
Иванович
5
Вукадинович
8
Дебле
19
Мркаич
19
Мркаич
8
Дебле
Остались в запасе
Виктория
Тобол
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
58
Адам Влканова
АП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
58
Адам Влканова
АП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Виктория - Тобол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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