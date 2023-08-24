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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Виктория
Тобол - Виктория: обзор матча 24 августа 2023
Тобол
24.08.2023, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Виктория
90+9'
С. Дебле (П)
73'
Каду
90'
Л. Калвах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Виктория
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Дебле
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Т. Хоры
90'
+3
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Копиц
90'
ГОЛ! 0:2!
Л. Калвах
Пас отдал
А. Влканова
Замена
П. Киреенко
️️️️
Б. Каиров
90'
Замена
П. Забелин
️️️️
С. Мужиков
90'
85'
Желтая карточка
Л. Калвах
73'
ГОЛ! 0:1!
Каду
Пас отдал
Т. Хоры
Замена
И. Иванович
️️️️
С. Жарынбетов
69'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Е. Шахов
69'
Желтая карточка
Р. Асранкулов
62'
56'
Замена
А. Влканова
️️️️
П. Шулц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
40
Сампсон Дуэ
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
4-1-5
32
Коновалов
3
Асранкулов
4
Рогач
30
Младович
5
Каиров
29
Жарынбетов
28
Шахов
80
Илич
7
Мужиков
8
Дебле
5
Вукадинович
2-4-2-2
36
Станек
2
Гранац
2
Гейда
23
Калвах
12
Траоре
20
Буха
10
Копиц
20
Каду
10
Шулц
17
Дуросинми
40
Дуэ
7
Мужиков
28
Забелин
28
Забелин
7
Мужиков
28
Шахов
20
Оразов
20
Оразов
28
Шахов
5
Каиров
13
Киреенко
13
Киреенко
5
Каиров
29
Жарынбетов
11
Иванович
11
Иванович
29
Жарынбетов
10
Копиц
4
Холик
4
Холик
10
Копиц
10
Шулц
58
Влканова
58
Влканова
10
Шулц
Остались в запасе
Тобол
Виктория
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
10
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Тобол - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
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