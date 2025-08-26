Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Стокпорт Каунти
Уиган Атлетик - Стокпорт Каунти: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Уиган Атлетик
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Стокпорт Каунти
Матч
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Стокпорт Каунти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января 2024, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января 2024, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
2 ноября 2020, 09:21
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
19 мая 2016, 09:09
11
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Лутон Таун
1 : 0
19.08.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
19.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
16.08.2025
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
16.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 2 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
09.08.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Лутон Таун
1 : 0
19.08.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
16.08.2025
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 2 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
09.08.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
02.08.2025
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 46 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
03.05.2025
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
19.08.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 3 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
16.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 2 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
09.08.2025
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 1 тур
Стокпорт Каунти
2 : 0
03.08.2025
Болтон
Англия. Первая лига, 1/2 финала
Стокпорт Каунти
1 : 1
14.05.2025
Лейтон Ориент
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: