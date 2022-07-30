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Расписание матчей
Германия. Кубок
Страелен - Санкт-Паули
Страелен - Санкт-Паули: обзор матча 30 июля 2022
Страелен
30.07.2022, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Санкт-Паули
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Страелен - Санкт-Паули
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Страелен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Страелен
3 : 4
30.07.2022
Санкт-Паули
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
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08.11.2026
Санкт-Паули
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Санкт-Паули
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01.11.2026
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0 : 0
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