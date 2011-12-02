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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Цюрих
Спортинг - Цюрих: обзор матча 02 декабря 2011
Спортинг
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
15'
Р. ван Вольфсвинкел
58'
В. Божинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Цюрих
Желтая карточка
А. Сантуш
+1
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
Д. Джурич
Замена
Д. Рубио
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
А. Сантуш
️️️️
С. Схаарс
Замена
А. Шермити
️️️️
Я. Шихауи
Замена
А. Мехмеди
️️️️
С. Эгертер
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Д. Капель
ГОЛ! 2:0!
В. Божинов
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
О. Буфф
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
С. Схаарс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
4
Полга
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
23
Даниэль Карришу
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Рафаэль Кох
ПЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
17
Яссин Шихауи
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
0
Зуаги Шакер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Спортинг
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
4-4-2
1
Бук
4
Полга
27
Перейра
2
Инсуа
23
Оньеву
17
Капель
28
Мартинш
6
Схаарс
23
Карришу
86
Божинов
9
ван Вольфсвинкел
4-5-1
1
Леони
2
Кох
4
Кох
5
Тейшейра
23
Маньин
15
Буфф
30
Никчи
7
Эгертер
0
Шакер
9
Джурич
17
Шихауи
6
Схаарс
8
Сантуш
8
Сантуш
6
Схаарс
17
Капель
25
Перейринья
25
Перейринья
17
Капель
9
ван Вольфсвинкел
11
Рубио
11
Рубио
9
ван Вольфсвинкел
9
Джурич
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
9
Джурич
7
Эгертер
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Эгертер
17
Шихауи
27
Шермити
27
Шермити
17
Шихауи
Остались в запасе
Спортинг
Цюрих
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
1
Андреа Гуателли
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Спортинг - Цюрих
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Спортинг
- : -
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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