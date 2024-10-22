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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - Спортинг
Штурм - Спортинг: обзор матча 22 октября 2024
Штурм
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
23'
Н. Сантуш
53'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Спортинг
Желтая карточка
Э. Ярдимчи
90'
+4
Замена
С. Хирлендер
️️️️
М. Бирет
90'
Замена
К. Шопп
️️️️
Д. Лавале
90'
84'
Замена
Ж. Кенда
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Т. Хорват
70'
70'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
З. Дебаст
70'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
М. Араухо
70'
Замена
Х. Морита
️️️️
Д. Браганца
Замена
Л. Звонарек
️️️️
С. Джатта
59'
56'
Замена
М. Рейс
️️️️
Р. Эшгайю
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
З. Дебаст
Желтая карточка
М. Ялкуйе
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
Д. Катамо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
35
Малик Ялкуйе
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К)
ОП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-1-2
37
Шерпен
4
Айву
35
Гейрхофер
4
Лавале
70
Газибегович
35
Ялкуйе
14
Хорват
42
Чуквуани
11
Бевинг
20
Джатта
14
Бирет
4-1-2-3
20
Исраэль
47
Эшгайю
25
Инасиу
6
Дебаст
21
Браганца
23
Юльманн
10
Катамо
20
Араухо
11
Сантуш
7
Тринкау
14
Дьекереш
4
Лавале
27
Шопп
27
Шопп
4
Лавале
14
Бирет
25
Хирлендер
25
Хирлендер
14
Бирет
20
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
20
Джатта
14
Хорват
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Хорват
6
Дебаст
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
6
Дебаст
47
Эшгайю
2
Рейс
2
Рейс
47
Эшгайю
21
Браганца
5
Морита
5
Морита
21
Браганца
20
Араухо
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
20
Араухо
11
Сантуш
23
Кенда
23
Кенда
11
Сантуш
Остались в запасе
Штурм
Спортинг
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Штурм - Спортинг
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
2
Количество передач
369
566
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Вертерзее
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