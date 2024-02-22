Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Штурм
Слован - Штурм: обзор матча 22 февраля 2024
Слован
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Штурм
52'
М. Бирет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Штурм
Красная карточка
С. Блэкмен
90'
+2
Замена
Л. Паушек
️️️️
Т. Барсегян
86'
Замена
Ф. Лихы
️️️️
Г. Кашия
86'
84'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Прасс
Замена
К. Саввидис
️️️️
Ю. Куцка
77'
75'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
75'
Замена
М. Саркария
️️️️
В. Бевинг
65'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Бирет
65'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
62'
Желтая карточка
Д. Лавале
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Я. Жмрхаль
60'
Замена
М. Толич
️️️️
Д. Стрелец
60'
Желтая карточка
Г. Кашия
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Бирет
Пас отдал
Д. Аффенгрубер
Желтая карточка
Д. Стрелец
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Милан Борян
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
(К)
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Штурм
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
Штурм
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
2-5-3
82
Борян
4
Кашия
6
Виммер
12
Байрич
23
Канкава
33
Куцка
17
Жмрхаль
11
Барсегян
28
Блэкмен
13
Стрелец
7
Родригес
3-2-2-1-1
1
Ярош
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
22
Джонстон
23
Шнегг
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
14
Бирет
11
Барсегян
25
Паушек
25
Паушек
11
Барсегян
4
Кашия
6
Лихы
6
Лихы
4
Кашия
33
Куцка
88
Саввидис
88
Саввидис
33
Куцка
17
Жмрхаль
10
Марчелли
10
Марчелли
17
Жмрхаль
13
Стрелец
10
Толич
10
Толич
13
Стрелец
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
11
Бевинг
11
Саркария
11
Саркария
11
Бевинг
22
Прасс
36
Камара
36
Камара
22
Прасс
14
Бирет
17
Влодарчик
17
Влодарчик
14
Бирет
Остались в запасе
Слован
Штурм
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Слован - Штурм
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
425
353
Сейвы
4
5
Точность передач %
69
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.63
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Новости команд
Все
Слован
Штурм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+