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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Штурм - Слован
Штурм - Слован: обзор матча 15 февраля 2024
Штурм
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Слован
4'
М. Бирет
27'
Й. Горенц-Станкович
64'
О. Китеишвили (П)
90+1'
А. Камара
8'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Слован
ГОЛ! 4:1!
А. Камара
Пас отдал
Т. Хорват
90'
+1
Замена
А. Камара
️️️️
А. Прасс
82'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
О. Китеишвили
82'
79'
Замена
М. Толич
️️️️
Д. Стрелец
78'
Красная карточка
В. Вайсс
Желтая карточка
Ю. Газибегович
77'
77'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Бирет
71'
68'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Китеишвили
64'
Замена
В. Бевинг
️️️️
М. Саркария
59'
44'
Желтая карточка
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 2:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Д. Аффенгрубер
27'
8'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
Я. Жмрхаль
ГОЛ! 1:0!
М. Бирет
Пас отдал
Т. Хорват
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Витезслав Ярош
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
33
Юрай Куцка
(К)
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Штурм
91
Лука Марич
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Филип Лихы
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
3-2-3-1-1
1
Ярош
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
8
Китеишвили
11
Саркария
14
Бирет
2-5-1-2
31
Трновски
25
Паушек
4
Кашия
17
Жмрхаль
88
Саввидис
33
Куцка
11
Барсегян
23
Канкава
12
Байрич
13
Стрелец
7
Родригес
8
Китеишвили
25
Хирлендер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
11
Саркария
11
Бевинг
11
Бевинг
11
Саркария
22
Прасс
36
Камара
36
Камара
22
Прасс
14
Бирет
17
Влодарчик
17
Влодарчик
14
Бирет
11
Барсегян
7
Вайсс
7
Вайсс
11
Барсегян
13
Стрелец
10
Толич
10
Толич
13
Стрелец
Остались в запасе
Штурм
Слован
91
Лука Марич
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Адам Грдина
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Филип Лихы
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
30
Андрей Миколас
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
6
Филип Лихы
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Штурм - Слован
1
1
2
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
13
Офсайды
0
3
Количество передач
432
365
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Меркур Арена
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