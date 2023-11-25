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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 25 ноября 2023
Волгарь
25.11.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Шинник
83'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Сухомлинов
Замена
К. Фольмер
️️️️
А. Анисимов
83'
73'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
И. Андреев
73'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
М. Гащенков
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Жамалетдинов
71'
68'
Желтая карточка
И. Андреев
Замена
Э. Атабаев
️️️️
Д. Кленкин
65'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Ткачук
65'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Волгарь
86
Николай Рыбиков
ВР
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Смирнов
28
Прошкин
43
Шайхтдинов
58
Зуев
55
Шляков
17
Анисимов
4
Кленкин
20
Полубояринов
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
43
Гилязетдинов
4-3-1-2
56
Довбня
17
Валиахметов
55
Гузь
15
Шадринцев
28
Семенов
32
Соколов
77
Гащенков
5
Зинков
8
Сухомлинов
99
Андреев
13
Рубцов
4
Кленкин
18
Атабаев
18
Атабаев
4
Кленкин
17
Анисимов
9
Фольмер
9
Фольмер
17
Анисимов
31
Ткачук
23
Ушатов
23
Ушатов
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
97
Гогричиани
97
Гогричиани
75
Жамалетдинов
20
Полубояринов
22
Косарев
22
Косарев
20
Полубояринов
77
Гащенков
92
Емельянов
92
Емельянов
77
Гащенков
99
Андреев
15
Самойлов
15
Самойлов
99
Андреев
8
Сухомлинов
16
Ставпец
16
Ставпец
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
86
Николай Рыбиков
ВР
7
Даниил Мартовой
ЛВ
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Волгарь - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
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18.10.2026
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