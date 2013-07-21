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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Универсидад Католика - Севилья
Универсидад Католика - Севилья: обзор матча 21 июля 2013
Универсидад Католика
21.07.2013, воскресенье, 00:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Универсидад Католика - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
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3 : 0
08.11.2026
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1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 23 тур
Палестино
2 : 3
13.09.2026
Универсидад Католика
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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