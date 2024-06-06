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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Суринам - Сент-Винсент и Гренадины
Суринам - Сент-Винсент и Гренадины: обзор матча 06 июня 2024
Суринам
06.06.2024, четверг, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа F, 1 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Винсент и Гренадины
39'
Ш. Бекер (П)
45+2'
J. Hilterman
46'
Д. Лонвейк
70'
Д. Монтнор
31'
O. Anderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суринам - Сент-Винсент и Гренадины
90'
+4'
89'
Замена
️️️️
A. Charles
Желтая карточка
С. Денсвил
86'
Замена
️️️️
J. Righters
85'
84'
Замена
️️️️
A. Jackson
84'
Замена
️️️️
G. Leigertwood
81'
Желтая карточка
K. Francis
(фол)
Замена
️️️️
R. Adipi
75'
Замена
️️️️
В. Мисиджан
74'
ГОЛ! 4:1!
Д. Монтнор
Пас отдал
Р. Хапс
70'
68'
Замена
️️️️
K. Franklyn
68'
Замена
️️️️
S. Blake
Замена
️️️️
Ш. Пинас
63'
Замена
️️️️
Д. Монтнор
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лонвейк
Пас отдал
Д. Керк
46'
ГОЛ! 2:1!
J. Hilterman
Пас отдал
И. Ферай
45'
+2
45'
+3'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Бекер
39'
Желтая карточка
М. Абена
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
O. Anderson
Желтая карточка
Э. Вессен
(фол)
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суринам
23
Этьен Вессен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
22
Кеннет Пал
ЛЗ
12
Миенти Абена
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
(К)
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Джастин Лонвейк
ЦП
22
Иммануэль Ферай
ЦП
7
Джирано Керк
ПВ
11
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Jeredy Hilterman
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Менцо
Сент-Винсент и Гренадины
1
Lemus Christopher
ВР
15
Kevin Francis
ЦЗ
4
Joseph Douglas
ЦЗ
2
Najima Burgin
ЦЗ
19
Tristan Marshall
ЦЗ
16
Diel Spring
(К)
ЦП
12
Sherwyn Alexander
ЦП
8
Kennijah Joseph
ЦП
9
Steven Pierre
ЦФ
10
Oalex Anderson
ЦФ
7
O. Velox
ЦФ
Главный тренер
Эзра Хендриксон
Суринам
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
17
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
19
Шакилль Пинас
ЦЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
25
Jamilho Righters
ЦП
14
Sergino Eduard
ЦП
16
Renske Adipi
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
21
Джейден Монтнор
ЦФ
20
Tyrone Conraad
ЦФ
Сент-Винсент и Гренадины
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
14
Kirtney Franklyn
ЦЗ
3
Jequan Adams
ЦЗ
5
Renson Sayers
ЦЗ
6
Addeen Charles
ЦП
3
Garret Leigertwood
ЦП
20
Aaron Jackson
ЦП
19
Gidson Francis
ЦП
21
Saviola Blake
ЦП
17
Kyle Edwards
ЦФ
17
K. Mingot
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Вессен
5
Хапс
12
Абена
4
Денсвил
22
Пал
2
Дейкстел
8
Лонвейк
22
Ферай
7
Керк
11
Бекер
9
4-3-3
1
4
2
19
15
16
12
8
7
10
9
19
Пинас
19
Пинас
25
25
16
16
7
Мисиджан
7
Мисиджан
21
Монтнор
21
Монтнор
14
14
6
6
3
3
20
20
21
21
Остались в запасе
Суринам
Сент-Винсент и Гренадины
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
17
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
14
Sergino Eduard
ЦП
20
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Менцо
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
3
Jequan Adams
ЦЗ
5
Renson Sayers
ЦЗ
19
Gidson Francis
ЦП
17
Kyle Edwards
ЦФ
17
K. Mingot
ЦФ
Главный тренер
Эзра Хендриксон
Остались в запасе
13
Jonathan Fonkel
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
17
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
4
Dion Malone
ЦЗ
18
Alierio Belfor
ЦЗ
14
Sergino Eduard
ЦП
20
Tyrone Conraad
ЦФ
Остались в запасе
22
Jadiel Chance
ВР
23
Garwin Davis
ВР
3
Jequan Adams
ЦЗ
5
Renson Sayers
ЦЗ
19
Gidson Francis
ЦП
17
Kyle Edwards
ЦФ
17
K. Mingot
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Менцо
Главный тренер
Эзра Хендриксон
Статистика матча Суринам - Сент-Винсент и Гренадины
3
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
470
214
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Суринам
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Боливия
2 : 1
27.03.2026
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Суринам
4 : 0
14.11.2025
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Информация о матче
Стадион:
Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo
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