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Расписание матчей
СКА-Хабаровск - Сатурн
СКА-Хабаровск - Сатурн: обзор матча 27 июня 2007
СКА-Хабаровск
27.06.2007, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Сатурн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сатурн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
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Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
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11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
А. Лукашин
А. Монахов (оба – Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Посещаемость:
10000 из 15200 зрителей (65%)
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